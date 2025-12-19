"Бостон" обыграл "Сиэтл", Хуснутдинов забросил шайбу

Россиянин набрал 21 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале встречи. "Бостон" одержал пятую подряд победу в чемпионате. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Марат Хуснутдинов провел за "Бостон" 43 матча во всех турнирах, забросил 10 шайб и отдал 11 голевых передач. Россиянин идет на девятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL