Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Торонто"

"Вегас" добился победы над "Торонто" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. "Вегас" несколько раз отыгрывался по ходу встречи, а в овертайме вырвал шестую подряд победу в чемпионате. Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 46 матчей, забросил 19 шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на пятом месте по набранным очкам среди игроков команды.

Видео: YouTube / SPORTSNET