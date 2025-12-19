Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Филадельфией" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Егора Чинахова и Сидни Кросби. "Питтсбург" прервал серию из трех поражений подряд. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 31 матч, забросил 10 шайб и отдал 24 голевые передачи. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET