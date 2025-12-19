Передача Кузьменко не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в матче с "Вегасом"

"Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.
Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко оформил голевую передачу по итогам встречи. Россиянин помог отличиться Кевину Фиала, забросившему первую шайбу в ворота гостей. "Лос-Анджелес" дважды отыгрывался по ходу матча, но уступил в овертайме. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. набрав 49 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел в составе "Лос-Анджелеса" 41 матч. забросил девять шайб и отдал девять голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" проиграли "Оттаве", Панарин отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
