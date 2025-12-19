"Вашингтон" уступил "Далласу", Овечкин забросил шайбу

На счету форварда 37 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" проиграл "Далласу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Далласа" в концовке третьего периода. Но это не помогло "столичным" уйти от поражения. "Вашингтон" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 50 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 44 матча, забросил 18 шайб и отдал 19 голевых передач. Хоккеист идет на 48-м месте в списке лучших бомбардиров чемпионата.

