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"Вашингтон" пропустил семь шайб от "Бостона"

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Итоговый счет составил 7:3.

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли в матче регулярного чемпионата НХЛ. Их соперниками была команда "Бостон Брюинз". Встреча состоялась в столице Соединенных Штатов. Итоговый счет составил 7:3 (2:2, 4:1, 1:0). 

В составе "Бостона" дубль оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд. По одному голу забили Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула . 

У "Вашингтона" отличились Конор Шири и Ти Джей Оши.

Суммарно "Вашингтон" заработал 49 очков и находится на пятой позиции. "Бостон" же имеет 40 очков – восьмая строчка в таблице.

Ранее нападающий Иван Сергеев стал игроком "Зенита".

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Теги: бостон брюинз, вашингтон кэпиталз, нхл, хоккей
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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