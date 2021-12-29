Нападающий Иван Сергеев стал игроком "Зенита"

С футболистом заключили контракт, который рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий самарской команды "Крылья Советов" Иван Сергеев перешел в команду "Зенита". Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе петербургской футбольной команды.

С футболистом заключили контракт, который рассчитан до конца сезона-2024/25.

Иван Сергеев начинал свою карьеру в 2014-м году в московском "Строгино", выступающем в первенстве ПФЛ. Игроком "Крыльев Советов" он стал в августе 2020 года, где в первом сезоне забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ. Так, он установил рекорд лиги и вернул команду в Тинькофф РПЛ.

Добавим, что на счету нападающего — три гола в семи матчах Кубка России и участие в финале турнира. В текущем сезоне в составе "Крыльев Советов" Сергеев забил шесть мячей в РПЛ и два — в Кубке страны.

В ноябре прошлого года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.

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Фото: ФК "Зенит"