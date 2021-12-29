Самым популярным спортсменом Петербурга в 2021 году стал Артем Дзюба

По мнению телеведущего и спортивного комментатора Алексея Меньшова, на распределение мест в рейтинге спортивных персон серьезно повлияли околоспортивные передачи центральных телеканалов

Стало известно, что самым популярным спортсменом Петербурга стал Артем Дзюба, передает во вторник, 4 января, "Петербургский дневник".

В списке самых популярных спортсменов в основном спортсмены, за исключением фигуриста Евгения Плющенко и тренера хоккейного петербургского СКА Валерия Брагина.

По мнению телеведущего и спортивного комментатора Алексея Меньшова, на распределение мест в рейтинге спортивных персон серьезно повлияли околоспортивные передачи центральных телеканалов. Именно поэтому Дзюба возглавил список.

В рейтинге самых популярных спортсменов Петербурга на первом месте находится Артем Дзюба, футболист "Зенита", строкой ниже расположился Сергей Семак, главный тренер "Зенита", еще один футболист сине-бело-голубых Сердар Азмун замкнул тройку. На четвертом месте - Евгений Плющенко, тренер по фигурному катанию, далее вновь футболист "Зенита" Далер Кузяев. На шестом месте Андрей Аршавин, директор департамента молодежного футбола ФК "Зенит", затем Малком, футболист "Зенита", на восьмом месте - Александр Кержаков, главный тренер ФК "Нижний Новгород", экс-футболист "Зенита", на девятом месте Валерий Брагин, экс-главный тренер ХК СКА. Закрывает топ-10 спортсменов Юрий Жирков, экс-футболист "Зенита".

Ранее стало известно, что Сергеев продолжит сезон в Петербурге. Речь идет о Дмитрии Сергееве, воспитаннике "Газпром-Академии".

Фото: pexels