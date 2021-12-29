Пресс-служба "Зенита": Сергеев продолжит сезон в Петербурге

Речь идет о Дмитрии Сергееве, воспитаннике "Газпром-Академии".

Воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Сергеев вернется из калининградской "Балтики" в Петербург. 21-летний полузащитник выступал за клуб на правах аренды. Он провел в ФНЛ в составе "Балтики" восемь матчей в сезоне 2021/22.

По информации пресс-службы "Зенита", он будет играть за "Зенит-2". Сергеев был воспитанником "Газпром-Академии". В официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых спортсмен дебютировал в 2017 году.

Ранее Piter.TV писал о том, что нападающему "Крыльев Советов" Ивану Сергееву могут предложить контракт в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"