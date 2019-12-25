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Стало известно, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года
Сегодня, 20:31
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Стало известно, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года

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Переговоры продолжатся в январе.

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что петербургский футбольный клуб "Зенит" предлагает нападающему "Крыльев Советов" Ивану Сергееву контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Так, футболист сегодня прошел обследование для "Зенита" и покинул Петербург.

Напомним, в текущем сезоне Сергеев забил 6 голов в 18 матчах за свой клуб в рамках РПЛ. 

Ранее Piter.TV писал о том, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ. 

Фото: ФК "Крылья Советов"

Теги: зенит, контракт, сергеев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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