Стало известно, что "Зенит" предложил контракт Сергееву на три года

Переговоры продолжатся в январе.

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что петербургский футбольный клуб "Зенит" предлагает нападающему "Крыльев Советов" Ивану Сергееву контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Так, футболист сегодня прошел обследование для "Зенита" и покинул Петербург.

Напомним, в текущем сезоне Сергеев забил 6 голов в 18 матчах за свой клуб в рамках РПЛ.

Ранее Piter.TV писал о том, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ.

Фото: ФК "Крылья Советов"