Нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ

За это звание с ним боролся еще один форвард "Зенита" Клаудиньо.

Нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

За это звание с Азмуном боролся еще один форвард "Зенита" Клаудиньо. 26-летний иранец обогнал бразильца всего на четыре очка. Это стало самым минимальным разрывом в истории премии. Третье место занял Игорь Акинфеев. В пятерке лидеров также оказались Георгий Джикия из "Спартака" и Матвей Сафонов из "Краснодара".

В этом сезоне Сердар Азмун сыграл в 25 матчах чемпионата России. В них он забил 15 мячей и отдал одну голевую передачу. Еще шесть мячей он записал на свой счет, играя за сборную Ирана.

Ранее появились слухи, что Азмун хочет уйти из "Зенита" в одну из топовых европейских лиг. Однако футболист опроверг эту информацию.

Фото: Instagram / sardar_azmoun