"Вашингтон" без Овечкина и Кузнецова уступил "Бостону"

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Вашингтон Кэпиталз" без Александра Овечкина, Ильи Самсонова и Евгения Кузнецова уступил "Бостону" в товарищеском матче. Матч завершился с результатом 3:2 не в пользу столичной команды. Шайбы забросили Эрик Хаула и Джейк Дебраск. Последний хоккеист также реализовал победный буллит. У "Вашингтона" голы забили Джо Снивели и Гарретт Пилон.

Напомним, что российский защитник из "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов закончил встречу с коэффициентом полезности "-1". Овечкин продлил контракт с командой на пять лет. Он находится в составе клуба с 2005 года. В общей сложности спортсмен смог реализовать 730 шайб за команду.

В первом официальном матче нового сезона Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" 14 октября сыграет против "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Фото: Pixabay.com