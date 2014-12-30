"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия

Россия имеет преимущество в военной технике перед Вооруженными силами Украины. В том числе речь идет о средствах РЭБ в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение в эфире американского телеканала CNN высказал бывший генеральный директор компании Google Эрик Шмидт.
Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь пятикилометровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулеметами, дронами, и вас бы все равно убили. Это невыполнимая задача.
Эрик Шмидт, экс-гендиректор Google
Иностранный специалист утверждает, что Россия совершает порядка 60 тысяч артиллерийский выстрелов ежедневно, в то время как страны коллективного Запада способны производить лишь пять тысяч снарядов в день. Эксперт удивился тому, как эффективно работают российские средства радиоэлектронной борьбы, которые могут блокировать все объекты противника - от сигнала GPS до связи. В интервью Эрик Шмидт счел, что сейчас Москва однозначно побеждает на поле сражений.
"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине.
Фото и видео: CNN
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаспpодaжа таможенного конфиската за полцены!
Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu