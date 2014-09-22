"Нет света в конце тоннеля". До Европы дошла страшная правда об Украине

Жан Ассельборн оценил успехи ВСУ в зоне сражений.

Глава министерства по иностранным делам Люксембурга Жан Ассельборн заявил журналистам в Брюсселе о том, что в странах коллективного Запада в отношении продолжающегося украинского контрнаступления "не видят свет в конце тоннеля". такое мнение иностранный чиновник высказал в ходе общения со СМИ во время прибытия на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС. Он ответил на вопрос о том, не обеспокоено ли руководство регионального содружества отсутствием побед киевского режима на поле боя и перспективы того, что "все это будет продолжаться".

Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля... Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Жан Ассельборн полагает, что Западу и Евросоюзу сейчас не остается ничего другого, кроме как продолжать предоставлять Вооруженным силам Украины средства помощи, включая военные средства и технику, боеприпасы.

Глава МИД Дании призвал Ирак обеспечить защиту иностранных дипломатов.

Фото и видео: European Commission