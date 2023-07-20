Глава МИД Дании призвал Ирак обеспечить защиту иностранных дипломатов

Ларс Лёкке Расмуссен оценил события с поджогом шведского дипломатического представительства в Ираке.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал иракские власти обеспечить надежную защиту шведских и других иностранных дипломатов в своей стране. Такое заявление иностранный дипломат сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе, прибывая на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Гость мероприятия прокомментировал акцию протеста, в ходе которой прошлой ночью активисты ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.

Это ужасно и вызывает беспокойство. Есть основания послать Ираку четкий сигнал о том, что заботиться об иностранных дипломатах - это их обязанность. Ларс Лёкке Расмуссен, глава МИД Дании

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Фото и видео: European Commission