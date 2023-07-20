Боррель объявил, что его визит в Китай пройдет "вскоре после лета"

Лидеры МИД ЕС пообщаются по видеосвязи с Энтони Блинкеном.

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель объявил в четверг журналистам в Брюсселе о том, что его официальный рабочий визит в Китай, который Пекин отменял уже дважды, пройдет "вскоре после лета". Соответствующей информацией специалист поделился в рамках своего прибытия на встречу лидеров внешнеполитических ведомств. Иностранец напомнил о том, что сегодня страны региона обсудят отношения с Пекином. В рамках мероприятия состоится видеоконференция с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission