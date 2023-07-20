ЕС планирует нарастить поддержку Украины в ответ на решение РФ по судам в Черном море

ЖОзеп Боррель оценил работу ЕС по оказанию военной поддержки Украине.

Решение России считать все суда, которые следуют в украинские морские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного, назначения лишает киевский режим ключевых ресурсов от экспорта зерновой продукции. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в преддверии встречи глав внешнеполитических служб ЕС в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. По мнению специалиста, для региона остается единственный шаг, связанный с наращиванием поддержки киевского режима. Он пояснил, что если страну бомбят, то важно предоставить средства противовоздушной обороны, как и в том случае, если Россия будет применять для атак дроны.

Решение называть ... целью для военной активности России - это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем. Это будет иметь последствия, в первую очередь для самой Украины, лишая ее ресурсов. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине.

Фото и видео: European Commission