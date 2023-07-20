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Боррель надеется, что главы МИД ЕС согласуют долгосрочную помощь Украине

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Глава МИД ЕС рассказал об участии украинского коллеги во встрече в Брюсселе.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что главы МИД ЕС в четверг 20 июля примут политическое решение по финансированию военной помощи украинских властей из Европейского фонда мира на ближайшие несколько лет. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего общения с журналистами по прибытии на встречу глав МИД регионального содружества в Брюсселе.

Мы обсудим с Кулебой долгосрочные гарантии безопасности с нашей стороны, что означает увеличение Европейского фонда мира. Мы представили план по обеспечению финансовой поддержки Украины в предстоящие годы. Речь идет о большой сумме, я надеюсь, что министры поддержат это.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал скорые важные события, ждущие Украину.

Фото и видео: European Commission

Теги: европейский фонд мира, евросоюз, жозеп боррель, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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