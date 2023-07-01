Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал скорые важные события, ждущие Украину

Жозеп Боррель рассказал о росте числа мирных инициатив по кризису на Украине.

Во время испанского председательства в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Такое заявление в эфире местного телеканала TVE сделал европейский министр по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Дипломат пояснил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой будут зависеть от тех событий, которые общественность увидит "на днях". Он признал, что увеличивается количество мирных предложений по урегулированию регионального кризиса.

Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель сообщил, что разведслужбы ЕС занимаются глубоким анализом попытки мятежа в России.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias