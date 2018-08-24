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Боррель сообщил, что разведслужбы ЕС занимаются глубоким анализом попытки мятежа в России

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Глава МИД ЕС прокомментировал вооруженный конфликт в России.

Разведывательные службы европейского региона занимаются в настоящее время глубоким анализом попытки вооруженного мятежа в России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Чиновник выступил во время прибытия на саммит ЕС. Он считает, что в настоящее время российское руководство ослаблено попыткой вооруженного мятежа, осуществленной на прошлых выходных.

Мы думаем о сценариях. Нам нужен глубокий анализ. Все европейские разведывательные службы сейчас анализируют последствия мятежа.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: вооруженный мятеж, евросоюз, жозеп боррель, мид, разведка, саммит ес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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