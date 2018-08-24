Боррель сообщил, что разведслужбы ЕС занимаются глубоким анализом попытки мятежа в России

Глава МИД ЕС прокомментировал вооруженный конфликт в России.

Разведывательные службы европейского региона занимаются в настоящее время глубоким анализом попытки вооруженного мятежа в России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Чиновник выступил во время прибытия на саммит ЕС. Он считает, что в настоящее время российское руководство ослаблено попыткой вооруженного мятежа, осуществленной на прошлых выходных.

Мы думаем о сценариях. Нам нужен глубокий анализ. Все европейские разведывательные службы сейчас анализируют последствия мятежа. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Евросоюз надеется на уменьшение российского влияния в Африке после мятежа ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / European Commission