Евросоюз надеется на уменьшение российского влияния в Африке после мятежа ЧВК "Вагнер"

Урсула фон дер Ляйен оценила последствия вооруженного мятежа в РФ.

Руководство Европейской комиссии надеется на снижение влияния России в Африке после вооруженного мятежа частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление во время прибытия на саммит ЕС в Брюсселе сделала глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что основными темам на мероприятии станут украинский кризис, а также последние события в России и вопрос милитаризации экономической системы стран региона.

Мы должны помнить, что деградация "Вагнера" сыграет роль не только на Украине, но и в Африке, поскольку Путин проецирует свое влияние в Африке через группу "Вагнер" и здесь мы тоже скоро увидим его снижение. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейская чиновница добавила, что на саммите в Брюсселе главы государств и национальных правительств будут обсуждать "Украину на фоне мятежа в России". Она призвала коллег вдвое увеличить военную поддержку киевского режима на фоне этих событий.

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Фото и видео: YouTube / European Commission