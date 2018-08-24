Шведский премьер намерен обсудить с Орбаном вопрос вступления в НАТО

Ульф Кристерссон рассказал о планах страны вступить в НАТО до летнего саммита в Вильнюсе.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон намерен на полях саммита ЕС обсудить со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном вопрос ратификации Будапештом заявки Стокгольма на вступление королевства в состав НАТО. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе общения с журналистами во время своего прибытия на саммит Евросоюза, организованный в Брюсселе. Эксперт заметил, что не хочет спекулировать информацией о том, что Будапештом откладывается ратификация документа.

Я не знаю конкретно... я только видел сообщения в СМИ вчера. Но у меня наверняка будет возможность поговорить сегодня об этом с премьер-министром Венгрии. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Глава шведского правительства напомнил о том, что остальные страны - члены НАТО желают того, чтобы Швеция вступила в военный блок до начала летнего саммита, который пройдет в Вильнюсе.

Латвия заявила, что Украина уже полностью интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам.

Фото и видео: YouTube / European Commission