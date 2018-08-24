Латвия заявила, что Украина уже полностью интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам

Кришьянис Кариньш оценил шансы Киева на вступление в НАТО и ЕС.

Латвия считает, что Вооруженные силы Украины уже интегрированы в НАТО по вопросам вооружений и процедур, поэтому в будущем киевский режим и его ВСУ будут обучаться тактике военнослужащих Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Брюсселе сделал премьер-министр Латвии. Кришьянис Кариньш выступил во время прибытия на саммит ЕС, организованный в Брюсселе.

Сейчас мы тренируем Украину, но я уверен, что, когда после конфликта они присоединятся к НАТО, они будут самыми опытными и профессиональными военными и тогда уже они будут учить нас. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Европейский чиновник добавил, что другим вопросом будет вступление Киева в состав ЕС. Однако Кришьянис Кариньш видит стремление украинских властей к интеграции в региональное содружество. Он добавил, что даже вмирное время государствам требуются годы для того, чтобы присоединиться к ЕС.

Австрия хочет, чтобы ее нейтралитет учли в возможных гарантиях безопасности для Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission