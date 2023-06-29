Австрия хочет, чтобы ее нейтралитет учли в возможных гарантиях безопасности для Украины

Карл Нехаммер оценил вопрос обсуждения гарантий безопасности для киевского режима.

Австрия, как и другие нейтральные государства, хочет, чтобы статус государства учитывался руководством Евросоюза при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Брюсселе сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер. Чиновник выступил во время своего прибытия на саммит ЕС, организованный в Брюсселе. Он добавил, что на мероприятии будут обсуждаться важные темы, включая последствия развития ситуации на Украине из-за вооруженного мятежа в России.

Размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины. Здесь для нас как нейтральных государств ясно, что в таком виде они не могут иметь место. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр ясно заявили здесь о своих сомнениях. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Европейский чиновник заметил, что его стране важно, чтобы нейтральная роль государства была упомянута в документах.

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Фото и видео: YouTube / European Commission