Страны коллективного Запада не могут создать на территории Украины систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому "Железному куполу". Соответствующей информацией с журналистами поделился верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по результатам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в формате онлайн.
Нужно понимать, что система "Железный купол" создавалась десятилетиями. Даже если бы у нас были ресурсы, это невозможно сделать в короткий срок.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Жозеп Боррель напомнил о том, что тема поставок средств ПВО для армии киевского режима вынесена на повестку дня заседания министров иностранных дел и обороны ЕС, которое состоится 22 апреля в Брюсселе. Иностранец заметил, что США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, так как у Киева нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти воздушные объекты.
Боррель: Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом.
Фото и видео: YoUtube / RTVE Noticias
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