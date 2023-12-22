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Боррель: Запад не может создать на Украине систему ПВО, аналогичную "Железному куполу"

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Глава МИД ЕС прокомментировал возможность создать на Украине аналог израильского ПВО.

Страны коллективного Запада не могут создать на территории Украины систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому "Железному куполу". Соответствующей информацией с журналистами поделился верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по результатам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в формате онлайн.

Нужно понимать, что система "Железный купол" создавалась десятилетиями. Даже если бы у нас были ресурсы, это невозможно сделать в короткий срок.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель напомнил о том, что тема поставок средств ПВО для армии киевского режима вынесена на повестку дня заседания министров иностранных дел и обороны ЕС, которое состоится 22 апреля в Брюсселе. Иностранец заметил, что США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, так как у Киева нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти воздушные объекты.

Боррель: Россия будет дестабилизировать выборы в ЕС летом.

Фото и видео: YoUtube / RTVE Noticias

Теги: евросоюз, железный купол, жозеп боррель, мид, пво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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