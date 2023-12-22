Глава МИД ЕС считает, что Москва имеет планы по вмешательству в парламентские выборы Европы.

Жозеп Боррель считает, что страны регионального содружества столкнутся с "дестабилизирующей деятельностью" России на предстоящих летом европейских выборах. Соответствующее заявление сделал на конференции в Брюсселе глава внешней дипломатии и политики безопасности ЕС. Заметим, что в Москве ранее неоднократно опровергали подобные обвинения от недружественных государств.

Россия намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза. Это не означает обязательно бомбежки. В ходе предстоящих выборов вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в Евросоюза участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые намечены на 6-9 июня.

Боррель признал, что не знает, как платить за милитаризацию Евросоюза.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV