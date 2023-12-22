Боррель признал, что не знает, как платить за милитаризацию Евросоюза

Жозеп Боррель признался, что не знает, как платить за наращивание военных возможностей Европейского союза, так как этот вопрос не предусмотрен базовыми документами регионального сообщества. Соответствующее заявление сделал на конференции в Брюсселе глава внешней дипломатии и политики безопасности ЕС. Иностранец заметил, что в настоящее время он не видит проблемы в том, чтобы руководство смогло найти способ обойти базовые документы, не предполагающие военных статей в бюджете ЕС в том случае, если вопрос является "экзистенциальной потребностью".
Мы должны нарастить наши финансовые возможности для производства оружия. Я не знаю как, возможно путем займов.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
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Фото и видео: YouTube / Negocios TV
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