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Боррель: Украина "отчаянно просит" у ЕС срочно выделить ей семь батарей Patriot

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Глава МИД ЕС оценил попытку украинских коллег получить средства ПВО от Запада.

Киевский режим "отчаянно просит" у Евросоюза срочно выделить ей семь батарей систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Соответствующее заявление сделал на конференции в Брюсселе глава внешней дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранный дипломат заметил, что эта проблема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны Европейского союза, которая запланирована на 22 апреля. Эксперт подчеркнул, что такие ПВо позволят ВСУ отражать российские  ракеты.

Кулеба отчаянно просил меня в ходе нашего последнего разговора о хотя бы 7 батареях Patriot. Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить 7 из них Украине. 

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться".

Фото и видео: YouTube / Negocios TV

Теги: patriot, евросоюз, жозеп боррель, мид, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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