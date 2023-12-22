Глава МИД ЕС оценил попытку украинских коллег получить средства ПВО от Запада.

Киевский режим "отчаянно просит" у Евросоюза срочно выделить ей семь батарей систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Соответствующее заявление сделал на конференции в Брюсселе глава внешней дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранный дипломат заметил, что эта проблема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны Европейского союза, которая запланирована на 22 апреля. Эксперт подчеркнул, что такие ПВо позволят ВСУ отражать российские ракеты.

Кулеба отчаянно просил меня в ходе нашего последнего разговора о хотя бы 7 батареях Patriot. Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить 7 из них Украине. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться".

Фото и видео: YouTube / Negocios TV