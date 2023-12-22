Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться"

Глава МИД ЕС призвал страны задуматься о собственной защите.

Американский "оборонный зонтик" над территорией европейского региона может скоро закрыться, поэтому страны-члены Европейского союза должны рассчитывать только на себя, даже внутри Североатлантического военного блока. Соответствующее заявление сделал на конференции в Брюсселе глава внешней дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Дипломат пояснил, что говорит о той защите, которую Вашингтон предоставил региону в годы холодной войны. Возможное прекращение поддержки в сфере безопасности Европы глава МИД ЕС связал с результатом новых президентских выборов в Белый дом, которые состоятся осенью 2024 года.

Оборонный зонтик США может "скоро закрыться", в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется.... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Иностранец добавил, что оборонная и военная политика в самом жестком смысле должны стать "сердцем европейской политики", одним из краеугольных камней проекта ЕС.

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV