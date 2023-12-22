Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину

Глава МИД ЕС оценил приоритеты стран-членов в поддержке Украины.

Европейский союз поддерживает Украину из-за того, что это отвечает его собственным интересам. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала CNN сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранный специалист заметил, что в коллективном Брюсселе решения относительно киевского режима принимаются не исключительно из щедрости или любви к украинскому народу. Спикер добавил, что регион не может позволить Москве выиграть в этом конфликте, а в противном случае национальным интересам США и ЕС будет нанесен значительный ущерб. Дипломат уточнил, что сейчас международные союзники Украины делают все возможное доя того, чтобы поддержать ВСУ быстрее и больше.

И это также в интересах США в качестве глобального игрока, того, кто должен восприниматься как надежный партнер, обеспечивающий безопасность союзников, и именно поэтому мы призвали США открыть и одобрить дополнительный бюджет. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии.

Фото и видео: CNN