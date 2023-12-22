Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель назвал несбыточной идею о расформировании национальных Вооруженных сил в 27 странах-членах ЕС ради формирования в регионе единой общеевропейской армии. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире американского телеканала CNN. Дипломат призвал коллег мыслить более реалистично, а также заниматься укреплением взаимодействия между армиями ЕС и изучать вопросы того, как именно удается использовать имеющиеся финансовые ресурсы.
Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России.
Фото и видео: CNN
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все