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Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России

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Глава МИД ЕС прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле".

После теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" Жозеп Боррель заявил о наличии сотрудничества европейских и российских спецслужб в разведывательной области. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС сделал в эфире американского телеканала CNN. Гость шоу ответил на вопрос ведущей о том, существует ли взаимодействие между профильными структурами ЕС и РФ в сфере разведки, несмотря на имеющиеся разногласия по украинскому кризису.

Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что стрельба и пожар в Красногорске произошли вечером 22 марта перед концертом музыкального коллектива "Пикник".

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Фото и видео: CNN

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мид, спецслужбы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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