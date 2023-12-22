Боррель заявил о наличии сотрудничества спецслужб ЕС и России

Глава МИД ЕС прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле".

После теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" Жозеп Боррель заявил о наличии сотрудничества европейских и российских спецслужб в разведывательной области. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС сделал в эфире американского телеканала CNN. Гость шоу ответил на вопрос ведущей о том, существует ли взаимодействие между профильными структурами ЕС и РФ в сфере разведки, несмотря на имеющиеся разногласия по украинскому кризису.

Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что стрельба и пожар в Красногорске произошли вечером 22 марта перед концертом музыкального коллектива "Пикник".

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Фото и видео: CNN