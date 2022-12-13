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"Ванкувер" обыграл "Калгари", Кузьменко забросил победный буллит

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Хоккеист стал единственным, кому удалось реализовать свой бросок.

"Ванкувер" обыграл по буллитам "Калгари" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувер" Андрей Кузьменко принес победу своей команде. Россиянин реализовал свой бросок в серии буллитов. Он стал единственным, кому удалось пробить вратаря гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 78 матчей, забросил 38 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк калгари флеймз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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