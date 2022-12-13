"Ванкувер" обыграл "Калгари", Кузьменко забросил победный буллит

Хоккеист стал единственным, кому удалось реализовать свой бросок.

"Ванкувер" обыграл по буллитам "Калгари" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувер" Андрей Кузьменко принес победу своей команде. Россиянин реализовал свой бросок в серии буллитов. Он стал единственным, кому удалось пробить вратаря гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 78 матчей, забросил 38 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET