Передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Лос-Анджелесом"

Форвард набрал 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Дениса Мальгина, забросившего победную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 49 матчей, забросил 17 шайб и отдал 28 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Рейнджерс" разгромить "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET