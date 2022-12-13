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Передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Лос-Анджелесом"

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Форвард набрал 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Дениса Мальгина, забросившего победную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 49 матчей, забросил 17 шайб и отдал 28 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Рейнджерс" разгромить "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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