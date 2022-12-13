Передача Тарасенко помогла "Рейнджерс" разгромить "Коламбус"

На счету форварда 49 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил голевую передачу на Винсента Трочека, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 67 матчей, забросил 18 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что Кучеров разбил камеру в штрафном боксе после своего удаления в матче с "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET