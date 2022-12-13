Передача Тарасенко помогла "Рейнджерс" разгромить "Коламбус"

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.
Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил голевую передачу на Винсента Трочека, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 67 матчей, забросил 18 шайб и отдал 31 голевую передачу.
Ранее мы сообщали, что Кучеров разбил камеру в штрафном боксе после своего удаления в матче с "Рейнджерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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