Кучеров разбил камеру в штрафном боксе после своего удаления в матче с "Рейнджерс"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров разбил камеру в штрафном боксе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команда уступила на выезде "Рейнджерс" со счетом 3:6. Кучеров отметился голевой передачей. В середине третьего периода встречи форвард получил штраф. На эмоциях россиянин ударил клюшкой по камере в штрафном боксе.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 78 матчей, забросил 29 шайб и отдал 78 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что "Калгари" обыграл "Виннипег", Задоров набрал два очка.
Видео: YouTube / Russian NHL
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