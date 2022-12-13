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Кучеров разбил камеру в штрафном боксе после своего удаления в матче с "Рейнджерс"

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Его команда уступила со счетом 3:6.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров разбил камеру в штрафном боксе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда уступила на выезде "Рейнджерс" со счетом 3:6. Кучеров отметился голевой передачей. В середине третьего периода встречи форвард получил штраф. На эмоциях россиянин ударил клюшкой по камере в штрафном боксе.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 78 матчей, забросил 29 шайб и отдал 78 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Калгари" обыграл "Виннипег", Задоров набрал два очка.

Видео: YouTube / Russian NHL

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк нью-йорк рейнджерс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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