Летучие мыши, которые почувствовали себя плохо, соблюдали дистанцию от остальной группы.

"Вампиры" оказались более дисциплинированными, чем люди. К такому выводу пришли экологи из университета штата Огайо, пишет "Профиль". Учёные изучали — как устроена самоизоляция и социальное дистанцирование у животных.

Специалисты выяснили, что летучие мыши-вампиры соблюдают режим самоизоляции, когда болеют. Для изучения исследователи поймали 31 взрослую особь. Им ввели иммуностимулирующее вещество липополисахарид. Оно создало у летучих мышей ощущение, что они заболели. На самом деле они оказались здоровы. После этого их снабдили специальными датчиками для отслеживания передвижений и выпустили.

Шесть часов наблюдений показали, что летучие мыши, которые почувствовали себя плохо, соблюдали дистанцию от остальной группы.

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