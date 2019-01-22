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"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников

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Дмитрий Брылев сообщил о противоправной продаже на онлайн-площадке в республике.

Торговой площадке "Вайлдберриз" на территории Белоруссии внесено представление об устранении причин, по которым на онлайн-ресурсе продавались беспилотные летательные аппараты. Соответствующее заявление сделал в видеообращении начальник управления Генеральной прокуратуры республики Дмитрий Брылев. Эксперт из надзорного ведомства указал на то, что таможенные органы выявили, что частично товары поступали в адрес граждан страны через посылки и международные почтовые отправления.

Внесли директору представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на данной торговой площадке БПЛА, авиамоделей и запасных частей к ним.

Дмитрий Брылев, начальник ГП Белоруссии

Иностранец добавил, что бесконтрольное распространение авиационной техники может оказать негативное влияние на обеспечение безопасности, а также увеличивает риски ее использования в противоправных целях, включая и террористические цели.

Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура Беларуси

Теги: wildberries, белоруссия, беспилотники, генпрокуратура, дмитрий брылев
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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