Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Встреча Мишустина и Головченко прошла на в Ереване на полях Евразийского экономического форума. По словам российского премьера, Москва и Минск ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители стран. Он подчеркнул, что стороны уделяют приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. Также Мишустин заявил, что в январе-июле 2024 года товарооборот России и Белоруссии вырос до 2,355 трлн рублей.
Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Ереван.
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