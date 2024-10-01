Глава правительства РФ подчеркнул, что стороны уделяют приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Встреча Мишустина и Головченко прошла на в Ереване на полях Евразийского экономического форума. По словам российского премьера, Москва и Минск ведут "активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей", которые дали руководители стран. Он подчеркнул, что стороны уделяют приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. Также Мишустин заявил, что в январе-июле 2024 года товарооборот России и Белоруссии вырос до 2,355 трлн рублей.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Ереван.

Видео: Правительство России