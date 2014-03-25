  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:49
80
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин прибыл в Ереван

0 0

Премьер-министр РФ примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета, прилетевшего в столицу Армении, Мишустина встретили вице-премьер республики Мгер Григорян, замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в РФ Гурген Арсенян, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Российский премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Тегеран.

Видео: Правительство России

 

Теги: визит, ереван, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии