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Мишустин прибыл в Тегеран

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Премьер-министр РФ проведет переговоры с руководством Ирана.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили гендиректор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране Алексей Дедов. Мишустин проведет переговоры с руководством республики. У главы российского правительства намечены встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом. Стороны обсудят весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с генеральным директором ПАО "КамАЗ".

Видео: Правительство России

Теги: визит, михаил мишустин, премьер-министр россии, тегеран
Категории: Лента новостей, Новости России,

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