Глава правительства отметил, что количество произведенных грузовых автомобилей составляет уже более 2,5 млн.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отметил ,что "КамАЗ" является одной из крупнейших в мире автомобильных компаний, которая выпускает многие виды транспорта. По его словам, количество произведенных грузовых автомобилей составляет уже более 2,5 млн. Премьер-министр попросил Когогина передать коллективу предприятия поздравления с таким достижением и благодарность за эффективную работу.

Ранее Мишустин рассказал об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования.

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