Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом он заявил на заседании правительства.
По словам Мишустина, увеличение расходов позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Глава правительства отметил, что в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал. Кроме того, запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.
Ранее Мишустин заявил, что в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета.
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