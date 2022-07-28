Глава правительства отметил, что в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Мишустина, увеличение расходов позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Глава правительства отметил, что в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал. Кроме того, запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.

Ранее Мишустин заявил, что в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета.

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