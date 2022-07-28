  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин рассказал об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования

0 0

Глава правительства отметил, что в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Мишустина, увеличение расходов позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Глава правительства отметил, что в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал. Кроме того, запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.

Ранее Мишустин заявил, что в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, фонд пенсионного и соцстрахования
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии