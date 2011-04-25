Мишустин: в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета

По его словам, рост доходов прогнозируется до 40,296 трлн рублей.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, рост доходов прогнозируется до 40,296 трлн рублей. Мишустин отметил, что показатель на 12% превысил прошлогодний. Глава правительства подчеркнул, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 73%. Также Мишустин заявил, что увеличение доходов позволит нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит поддержку проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

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