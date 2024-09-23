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Правительство продолжит поддержку проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности

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Отмечается, что выделены средства на создание производственного оборудования, разработку базовых материалов.

Правительство России продолжит поддержку инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

По его словам, ключевые программы направлены на поддержку прикладных исследований, развитие технологий производства электроники, а также подготовку кадров и научного фундамента. Кроме того, выделены средства на создание производственного оборудования, разработку базовых материалов.

Уверен, что, объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников, предпринимателей, мы сможем добиться успехов в развитии микроэлектроники, сделать все, чтобы наша страна была в числе мировых технологических лидеров.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин отметил важность проведения "дачной" и "гаражной" амнистий.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, проекты, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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