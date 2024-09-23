Правительство продолжит поддержку проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности

Правительство России продолжит поддержку инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
По его словам, ключевые программы направлены на поддержку прикладных исследований, развитие технологий производства электроники, а также подготовку кадров и научного фундамента. Кроме того, выделены средства на создание производственного оборудования, разработку базовых материалов.
Уверен, что, объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников, предпринимателей, мы сможем добиться успехов в развитии микроэлектроники, сделать все, чтобы наша страна была в числе мировых технологических лидеров.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин отметил важность проведения "дачной" и "гаражной" амнистий.
Видео: Правительство России
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