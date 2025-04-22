В интервью для The New York Post президент США оценил вероятность территориальных уступок со стороны Украины.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп, отвечая на вопрос местного журналиста из издания The New York Post о признании киевским режимом Крыма российской территорией, пообещал публично представить свой мирный план по Украине через три дня. Дополнительно со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома газета написала о том, что соглашение по мирному урегулированию кризисной ситуации может включать развертывание на украинской территории европейских сил, необходимых для того, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня.

Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. <…> Посмотрим, как все пойдет. Дональд Трамп, глава США

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники ранее утверждало, что власти из Вашингтона заявили Киеву об ожидании от него территориальных уступок, включая отказ страны от вступления в НАТО. Администрация США также может признать полуостров Крым российской землей. Белый дом также выступает с инициативой передать США контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы.

Фото и видео: YouTube / New York Post