Александр Меркурис сообщил о ситуации в Селидово.

Вооруженные силы Украины должны покинуть населенный пункт Селидово, расположенный на территории Донецкой народной республики, для того, чтобы не попасть в окружение и не разделить участь украинской группировки, которая сейчас остается в Угледаре. При этом населенный пункт находится под реальной угрозой оперативного окружения со стороны ВС РФ. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист уверен, что армия киевского режима уже допустили ошибку, затянув вывод войск из Угледара, а теперь командование рискует повторить этот негативный опыт и в еще одном месте регионального конфликта.

Селидово находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить, даже если это означает передачу города под контроль России. В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris