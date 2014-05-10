Александр Меркурис напомнил о дефиците в рядах ВСУ.

Вооруженные силы Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист полагает, что Украина сейчас истекает кровью в тот момент, пока дисбаланс между двумя армиями стран-участников регионального конфликта в технике и вооружениях приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для Вооруженных сил Украины.

У украинцев есть еще одна проблема, связанная с нехваткой бронетехники. Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь смертельной опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов. Александр Меркурис, эксперт

Российское министерство по обороне сообщило в социальных сетях о том, что армия киевского режима за одни сутки лишилась 630 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух бронированных машин "Козак".

"Мир отложен": на Западе сделали заявление о конце СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris