Александр Меркурис напомнил о нежелании Киева вести переговоры с Москвой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский затягивает военные действия и отдаляет заключение мира в уже проигранном им региональном конфликте. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист пояснил, что в настоящее время Украина истекает кровью в то время, пока российские военнослужащие достигают успеха практически на всех участках линии соприкосновения. Однако собственной воинствующей риторикой глава Украины в ходе рабочей поездки в Нью-Йорке гарантировал своим гражданам продолжение боевых действий.

Украина терпит поражение в конфликте, а эти дипломатические маневры в ООН продлевают конфликт, который уже проигран. Мир был отложен. Мы пришли к тому, что дипломатия потерпела крах. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris