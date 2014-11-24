"Правильное решение": на Западе высказались о группировке ВСУ в Угледаре

Александр Меркурис рассказал о будущем украинских солдат в ДНР.

Украинская группировка в Угледаре в ДНР должна сложить оружие, если хочет сохранить жизни солдат. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что если боевые действия продолжатся на указанной территории, то украинские военнослужащие погибнут, но населенный пункт все равно перейдет под контроль Москвы.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что 25 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в соцальных сетях о том, что боевые действия идут уже на территории Угледара. Его советник Игорь Кимаковский указал на то, российские представители взяли гарнизон Вооруженных сил Украины в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. Военнослужащий добавил, что ротация боевиков киевского режима городе уже практически невозможна.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris